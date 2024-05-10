Генассамблея ООН 10 мая большинством голосов поддержит заявку палестинцев на полноправное членство в ООН, передает агентство Reuters со ссылкой на опросы представителей стран-участниц встречи.

Орган ООН готов признать право палестинцев присоединиться к организации — тем самым Генассамблея отправит заявку в Совбез ООН для «положительного пересмотра вопроса».

Полноправное членство в ООН для Палестины фактически будет означать признание палестинского государства. В апреле на аналогичном голосовании Совбеза США наложили вето на решение дать членство Палестине.

Голосование в Генассамблее имеет куда большее значение с точки зрения международного признания. Это станет своего рода глобальным выражением поддержки палестинцев. Заявка на полноправное членство в ООН сначала должна быть одобрена Совбезом, а затем Генеральной Ассамблеей.

Сама по себе она не может предоставить полноправное членство в ООН, однако проект резолюции, вынесенный на голосование в пятницу, предоставит палестинцам некоторые дополнительные права и привилегии с сентября 2024 года. Среди таких прав, например, место среди членов ООН в зале Ассамблеи. Однако Палестине не дадут право голоса в этом органе. Постпреды подавляющего большинства стран ООН заявили, что резолюция получит необходимую поддержку для принятия Палестины.

В настоящее время палестинцы имеют статус государства-наблюдателя в ООН — это фактически также можно считать признанием их государственности. Палестинская миссия при ООН в Нью-Йорке 9 мая заявила, что принятие резолюции станет инвестицией в сохранение долгожданного решения о создании двух государств.

Однако миссия США при ООН заявила, что выступает против приема Палестины в организацию. «По-прежнему США считают, что путь к государственности для палестинского народа лежит через прямые переговоры», — заявили в постпредстве.

Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан еще 6 мая осудил проект текста за попытку предоставить палестинцам фактический статус и права государства. «Если такой шаг будет одобрен, я ожидаю, что США полностью прекратят финансирование ООН и ее учреждений в соответствии с американским законодательством», — отметил Эрдан.

По американскому законодательству, Вашингтон не может финансировать любую организацию ООН, которая предоставляет полное членство любой группе, не имеющей «международно признанных атрибутов» государственности. В 2011 году Соединенные Штаты прекратили финансирование культурного агентства ЮНЕСКО, после того как организация признала палестинцев полноправными членами.