США глубоко обеспокоены действиями властей Грузии в отношении протестующих против законопроекта об иноагентах. Правительству Грузии следует изменить свой курс, призвал официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Грузинские силы безопасности неоднократно применяли слезоточивый газ, перцовый баллончик и водометы против протестующих, которые почти ежедневно в течение месяца устраивали демонстрации против правительственного законопроекта об «иностранных агентах».

Инициатива обяжет компании и некоммерческие организации, получающие свыше 20% иностранного финансирования, отчитываться в Минюст страны. Критики проекта отмечают, что законопроект сделает Грузию авторитарной и вдохновлен аналогичным законом в России.

«Нам известно о растущем числе сообщений о преследовании и физическом нападении на представителей гражданского общества, активистов оппозиции и журналистов. Мы осуждаем это и призываем к полному независимому и своевременному расследованию», — подчеркнул Миллер.

Чиновник уточнил: Вашингтон более 30 лет успешно сотрудничает с Грузией и хотел бы продолжить это сотрудничество. «Еще есть время для совместной работы с Грузией, но грузинскому правительству необходимо изменить курс, чтобы это произошло», — заключил представитель Госдепа.

Служба государственной безопасности Грузии 8 мая обвинила организаторов протестов в попытке захвата власти с помощью насилия и предостерегла от присоединения к ним. 9 мая на митингах против законопроекта за нарушение общественного порядка были задержаны шесть человек. На прошлой неделе премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отверг критику США и ЕС, заявив, что противники законопроекта не желают вступать в содержательную дискуссию.

Между тем в самих США полиция жестко разгоняет пропалестинские протесты студентов. Учащиеся ведущих вузов США, включая Гарвард, Йель, Колумбийский университет, третью неделю протестуют против израильского вторжения в Газу и требуют от руководства вузов разорвать связи с израильскими фирмами.