Минобороны Китая обвинило США в эскалации напряженности из-за прохода американского эсминца через Тайваньский пролив. США направили военный корабль к берегам острова на фоне подготовки к инаугурации нового президента.

7-й флот ВМС США сообщил, что эсминец USS Halsey прошел через воды Тайваня в соответствии с международным правом. 20 мая должен вступить в должность новый президент Тайваня Лай Цзиндэ. Политик еще с момента избрания столкнулся с гневом Пекина за отстаивание суверенитета Тайваня. В отличие от его прокитайских конкурентов, Лай Цзиндэ привержен курсу на независимость и сближение с США.

Старший капитан военно-морского флота Китая Ли Си уточнил: «Войска КНР всегда находятся в состоянии повышенной боевой готовности и будут решительно защищать национальный суверенитет и безопасность, а также региональный мир и стабильность».

Китайский военачальник обвинил США в том, что они «публично раздули» проход USS Halsey. ВМС США, между тем, заявили, что миссия была «обычным переходом через Тайваньский пролив».

«Это демонстрирует приверженность США отстаиванию свободы судоходства для всех стран в качестве принципа», — уточнили американцы.

«Ни один член международного сообщества не должен подвергаться запугиванию или принуждению к отказу от своих прав и свобод. Американские военные летают, плавают и действуют везде, где это разрешено международным правом», — подчеркнули в Пентагоне.

17 апреля американский противолодочный патрульный самолет P-8A пролетел через Тайваньский пролив. КНР тогда также резко отреагировала на маневры Вашингтона.

Китай претендует на весь Тайвань, утверждая, что его территория, а также воды считаются частью КНР. Пекин считает проход военных кораблей США, Великобритании и других стран через Тайваньский пролив вызовом своему суверенитету. Однако пролив с интенсивным движением судов имеет статус международных вод и имеет жизненно важное значение для мировой торговли.

Китай почти ежедневно направляет военные корабли и самолеты в пролив и другие районы вокруг острова, чтобы ослабить оборону Тайваня.