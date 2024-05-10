Берлин постановил выделить государственной энергоснабжающей компании «Укрэнерго» €45 млн на восстановление энергообеспечения. Это самый большой транш средств от европейских союзников Киева в сфере энергетики в этом году.

В марте и апреля Россия усилила атаки по украинской энергетической инфраструктуре. Части электросети страны полностью выведены из строя — в частности, проблемы с питанием есть в Харьковской и Киевской областях.

Власти ФРГ заявили, что помогут Украине в укреплении электросети, поврежденной в результате многочисленных российских атак. Соответствующее соглашение было подписано во время визита немецкого министра развития Свеньи Шульце в Киев 9 мая.

«Только при наличии функционирующего электроснабжения Украина может выстоять в войне и начать восстановление», — подчеркнула министр.

По ее словам, Москва в последние недели целенаправленно бомбила энергетическую инфраструктуру, чтобы остановить работу заводов Украины и посеять страх в украинском обществе.

В рамках германо-украинского энергетического сотрудничества государственный банк развития KfW выделит миллионы евро на экстренное восстановление подачи электроэнергии в Украине, уточнила политик.

Средства должны пойти на ремонт поврежденных частей электросетевой инфраструктуры и сделать электросеть более защищенной, эффективной и менее уязвимой для атак. Еще одной целью, как подчеркнула министр, станет подключение Украины к европейской электросети, чтобы Киев мог получать энергию от западных партнеров.

Украина намерена примерно удвоить импорт электроэнергии из ЕС после того, как ранее произошел серьезный российский удар по энергетической системе. Импорт должен вырасти до 16 699 мегаватт-часов (МВтч) по сравнению с текущим уровнем в 7600 МВтч, сообщило Министерство энергетики Украины.

Еще одним важным направлением сотрудничества Берлина и Киева была подготовка к конференции по восстановлению Украины, которая должна пройти в Берлине 11 и 12 июня.