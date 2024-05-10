Министерство иностранных дел Молдовы выпустило заявление в ответ на комментарии пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, которая недавно высказалась на тему национального языка Молдовы.

Накануне в интервью российскому агентству ТАСС Захарова заявила, что «молдавский язык продолжит существовать для большинства жителей Молдовы и после того, как ее президент Майя Санду уйдет с должности».

«За долю секунды молдавский язык росчерком пера правительства Санду был превращен в румынский. И что это, как не элементы геноцида против целого народа?», — заявила Захарова.

Дипломат напомнила, что в документальной литературе и истории описывается, «как Третий рейх заставлял газетчиков использовать другой шрифт».

МИД Молдовы отметил, что уже не удивляется, когда пресс-секретарь российского МИД высказывается на темы, которые «выходят за пределы ее профессиональной компетенции».

«В связи с этим не считаем нужным серьезно относиться к ее заявлениям по языковому вопросу, поскольку Мария Захарова не является признанным экспертом в области лингвистики», — отметили в молдавском МИД.

В своем заявлении МИД Молдовы также упомянул академический опыт Марии Захаровой.

«Напомним, что в 2003 году Мария Владимировна Захарова успешно защитила диссертацию на тему «Трансформация осмысления символики празднования традиционного Нового года в современном Китае». Полагаем, что в вопросах, связанных с празднованием Нового Года, официальному представителю МИД России, нет равных», — подчеркнули в молдавском внешнеполитическом ведомстве.

«Любые другие «исторические параллели», проведенные Захаровой, скорее напоминают галлюцинаторный бред. Печально, когда российский дипломат пытается учить нас, кто мы и на каком языке говорим, проявляя полное отсутствие уважения к нашему народу. Реальная же проблема заключается в том, что Мария Захарова давно забыла, что такое честность и порядочность, а это приравнивает к нулю ценность ее высказываний», — заключили в молдавском МИД.

Термин «молдавский язык» был введен во времена СССР и использовался для обозначения диалекта румынского языка, применяемого на территории Молдавской ССР. Весной 2023 года в Молдове вступил в силу закон, который устраняет это понятие из Конституции и определяет национальный язык как «румынский».