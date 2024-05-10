В Мальмё сотни людей требуют исключить Израиль от участия в «Евровидении»

Сотни людей вышли на улицы Мальмё в знак протеста против участия Израиля в конкурсе песни «Евровидение». Участники митинга скандировали «Остановите геноцид», «Стоп Израиль» и держали в руках плакаты: «В Газе убивают детей», «Палестина навсегда». Среди протестующих были люди, изображающие детей, убитых в Газе. Сообщается, что израильская певица Эден Голан примет участие в полуфинале «Евровидения» 11 мая. #trtнарусском #евровидение2024 #израиль #Евровидение #палестина #газа #певица #израильскаяпевица #ЭденГолан #EdenGolan #песня #позор #Мальмё