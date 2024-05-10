Российская армия усилила наступление в Харьковской области. Как сообщило Минобороны Украины, после массированных авиаударов и при поддержке бронетехники российские силы попытались прорвать границу на Волчанском направлении. «Для усиления обороны были переброшены резервы, бои разной интенсивности продолжаются», — заявили в оборонном ведомстве.

По данным «Украинской правды», российские силы захватили четыре приграничных поселка на Харьковщине — Стрелечье, Красное, Пыльное и Борисовку. Россияне пытаются продвинуться в направлении Волчанска, говорится в публикации. При этом источники не исключают, что это может быть отвлекающим маневром.

Высокопоставленный источник в ВСУ рассказал Reuters, что россияне сумели продвинуться примерно на 1 км в районе Волчанска и, предположительно, намерены создать буферную зону протяженностью 10 км. «ВСУ были готовы к наступлению, но Москва может направить дополнительные силы», — предупредил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы областной военной администрации Олега Синегубова, приграничные районы находятся под постоянными обстрелами: «Как минимум два человека погибли, есть раненые». Из Волчанска и окрестностей идет эвакуация населения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал о планах России по созданию «буферной зоны» на границе с Украиной. По его словам, мера необходима для того, чтобы территория России находилась вне досягаемости каких-либо средств поражения противника.