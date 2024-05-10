52-летний Фариди, уроженец Пакистана, был заключен в тюрьму в 2021 году на семь лет после преимущественно тайного судебного процесса. В начале этого года срок его заключения был сокращен до 72 месяцев. В прошлом месяце он был освобожден.

Фариди, выросший в Карачи, переехал в США в начале 1990-х годов и был завербован ФБР в качестве штатного информатора в 1996 году после того, как внедрился в урдуязычную преступную группировку в Атланте.

Фариди рассказал изданию Middle East Eye, что он был освобожден условно и теперь должен покинуть США в течение нескольких месяцев в соответствии с соглашением о добровольном отъезде. Это стало частью сделки о признании вины, заключенной после того, как прокуроры первоначально требовали посадить его в тюрьму на 30 лет.

Среди других условий сделки было обязательство Фариди не общаться ни с кем, связанным с террористическими группировками, и отказ от работы на какие-либо другие спецслужбы или органы безопасности.

В 2001 году, после атак Аль-Каиды 11 сентября, он присоединился к Объединенной оперативной группе ФБР по борьбе с терроризмом в Нью-Йорке и путешествовал по миру, внедряясь в сети Аль-Каиды в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке.

Фариди рассказал журналистам, что он также работал на другие западные спецслужбы, включая британскую MI6.

Он был уволен из ФБР, а затем арестован и заключен в тюрьму после того как он пригрозил раскрыть подробности предполагаемой операции по захвату пакистанского бизнесмена.

Он сказал, что чувствует себя оскорбленным тем, как с ним обращались в ФБР и правительстве США, и заявил, что «мог погибнуть несколько раз» во время своей работы по внедрению в группы боевиков и организованные преступные группировки.

«Мне не нужна была награда, но и в тюрьму я тоже не хотел. Я бы отдал свою жизнь с широкой улыбкой, потому что считал, что делаю мир лучше», - сказал он.

Фариди сказал, что остался без денег и ему некуда идти, кроме Пакистана. Он опасается за свою безопасность, если ему придется вернуться в родную страну. «Для всех, с кем я когда-либо имел дело, я сейчас — ходячая мишень», — сказал он. «Они будут преследовать меня, и так тому и быть». Но его карьера в ФБР резко закончилась в начале 2020 года после разногласий с кураторами по поводу операции, направленной против Джабира Мотивалы.

Мотивала — бизнесмен из Карачи, который в то время находился в Великобритании по ордеру на арест, выданному США и обвинявшему его в связях с южноазиатской преступной группировкой.

Юридические документы, касающиеся слушаний по экстрадиции Мотивалы в Великобританию, полученные MEE, показали, что информаторы ФБР участвовали в транспортировке партий героина из Карачи в США в рамках предполагаемого заговора с целью подставить Мотивалу. Фариди подтвердил, что был одним из этих информаторов. Он рассказал MEE, что ему также было приказано сфабриковать улики против Мотивалы, но он отказался это сделать. Вскоре после увольнения из ФБР Фариди вылетел в Лондон, где намеревался дать показания на слушаниях по экстрадиции Мотивалы в Высоком суде. Но по прибытии в Великобританию Фариди был задержан, отправлен обратно в США и арестован по обвинению, связанному с угрозами в сообщениях, которые он отправил своим кураторам.

Вскоре после этого Министерство юстиции США прекратило дело против Мотивалы. Он был освобожден и получил компенсацию от правительства Великобритании после того, как оно признало, что его 32-месячное содержание под стражей было незаконным.

Фариди считает, что его арестовали и посадили в тюрьму не из-за сообщений, которые он отправил своим кураторам, а из-за того, что он угрожал раскрыть детали методов расследования ФБР.

«Я собирался обнародовать их грязное белье. Им пришлось спасать свой имидж», — сказал он.

«В конце концов, я пакистанец, гражданин третьего сорта из страны третьего мира. Они выбросили меня», — заключил Фариди.