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Турция нейтрализовала 17 террористов
Вооруженные силы Турции провели успешные антитеррористические операции на севере Ирака и Сирии, в результате которых были нейтрализованы 17 боевиков PKK/YPG
Турция нейтрализовала 17 террористов
Турция нейтрализовала 17 террористов PKK / Others
10 мая 2024 г.

Министерство национальной обороны Турции сообщило о результатах недавних антитеррористических операций против террористической организации PKK.

«Наши героические Вооруженные силы Турции нейтрализовали 10 террористов PKK, обнаруженных в районах Хакурк, Гара и зоне проведения операции «Коготь-Замок» на севере Ирака», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Кроме того, в зоне операций «Оливковая ветвь» и «Источник мира» на севере Сирии были нейтрализованы еще 7 боевиков PKK/YPG - сирийского ответвления РПК. Таким образом, в общей сложности турецкие военные нейтрализовали 17 террористов в приграничных районах Ирака и Сирии.

В заявлении подчеркивается, что турецкие силы безопасности ведут эффективную и решительную борьбу с терроризмом как на территории страны, так и за ее пределами в целях нейтрализации угроз в самом зародыше.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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