OpenAI готовит к анонсированию свой поисковик, который расширяет возможности их флагманского продукта ChatGPT, позволяя ему получать информацию непосредственно из интернета. Это представляет собой значительный шаг в направлении усиления конкуренции на рынке поисковых систем, где уже присутствуют крупные игроки, такие как Google и Perplexity. Анонс ожидается в понедельник, 13 мая, сообщает «Reuters» со ссылкой на свои источники.

ChatGPT, разработанный OpenAI, уже давно считается новаторским инструментом для сбора информации в интернете, хотя и сталкивается с трудностями при предоставлении точных данных в режиме реального времени. Решением этой проблемы стало партнерство с Microsoft, в рамках которого ChatGPT был интегрирован с поисковиком Bing для платных подписчиков, что позволило расширить его функциональные возможности.

Среди других игроков на рынке ИИ-поисковиков выделяется стартап Perplexity, основанный бывшим разработчиком OpenAI. Perplexity оценивается в 1 млрд долларов и приобрел популярность благодаря своему пользовательскому интерфейсу, который позволяет выводить цитаты прямо в результатах поиска, а также изображения и текст в ответах. По данным публикации на сайте стартапа от января, Perplexity имеет 10 млн активных пользователей в месяц.

Однако не все попытки OpenAI по интеграции реального времени и обновленной информации в ChatGPT увенчались успехом. Например, проект плагинов ChatGPT, который предполагал внедрение функций по доступу к актуальной информации, был прекращен в апреле, согласно информации справочного центра на сайте OpenAI.