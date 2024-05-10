Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западные страны быть более напористыми в противостоянии России. Он почеркнул, что Запад ввязался в «битву воли» и предупредил, что авторитарные противники будут только подстегиваться, если НАТО и союзники проявят нерешительность и чрезмерную осторожность.

«Мы должны принять более жесткие правила для более жесткого мира. Если незаконное вторжение Путина и учит нас чему-то, так это тому, что слишком малое и слишком позднее вмешательство только подстегивает агрессора. Я вижу слишком много свидетельств тому, что этот урок не был усвоен», — заявил Кэмерон во время выступления в Национальном центре кибербезопасности в четверг.

Кэмерон также призвал всех членов НАТО к тому, чтобы к июльскому саммиту альянса в Вашингтоне они тратили на оборону не менее 2% ВВП. Он отметил, что участники блока все еще «не желают вкладывать деньги, даже когда на нашем континенте бушует война». Кэмерон также заявил, что необходимо стремление к установлению 2,5% в качестве новой планки. Среди стран, которые все еще не достигли целевого показателя в 2%, - Испания, Бельгия и Канада.

Он вновь подчеркнул, что нерешительность альянса больше «не может продолжаться».

«Мы должны быть более жесткими и напористыми. Нам нужно превзойти <…> конкурентов и превзойти инноваторов», — добавил глава британской дипломатии.

Лорд Кэмерон также заявил, что у Великобритании есть шанс ослабить влияние России в Центральной Азии. Он указал на перспективы укрепления двусторонних отношений со странами, которые «видят в деструктивной, реакционной политике» России и ее союзников «угрозу своей безопасности и процветанию».