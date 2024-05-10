Генеральная Ассамблея ООН в пятницу проголосовала за поддержку заявки Палестины на полноправное членство в организации. Решение было принято 143 голосами «за». 9 проголосовали «против» и 25 воздержались.

Среди противников резолюции были США, Аргентина, Чехия, Венгрия, Израиль, Микронезия, Папуа-Новая Гвинея, Палау и Науру.

В резолюции, представленной ОАЭ, которые возглавляют группу арабских стран в мае, говорится, что «Государство Палестина имеет право на членство в Организации Объединенных Наций в соответствии со статьей 4 Устава и потому должно быть принято».

В ней содержится призыв к Совбезу «положительно пересмотреть вопрос» после того, как 18 апреля США заблокировали резолюцию, которая могла открыть путь к полноправному членству Палестины в ООН.

Эта мера не дает Палестине права заседать в Совете Безопасности или голосовать в Генеральной Ассамблее, но она позволит ей представлять предложения и поправки напрямую, без необходимости проходить через другую страну, как это происходит в настоящее время.

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН не имеют обязательной силы и служат в первую очередь символическим выражением глобальных настроений.