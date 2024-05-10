ТУРЦИЯ
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Турция соболезнует народу Бразилии
МИД Турции выразил соболезнования Бразилии по поводу погибших в природной катастрофе. Наводнения на юге страны унесли жизни сотни человек, еще больше — пропали без вести
Турция соболезнует народу Бразилии
МИД Турции выразил соболезнования Бразилии по поводу погибших в природной катастрофе / Photo: AFP
10 мая 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции выразило соболезнования руководству и народу Бразилии по поводу стихийного бедствия на юге страны. В результате аномальных осадков там погибли десятки человек.

«Мы глубоко опечалены гибелью людей и тяжелым ущербом, причиненным проливными дождями и наводнениями в Бразилии», - говорится в заявлении.

«МИД Турции выражает соболезнования правительству и народу Бразилии, а также родственникам погибших».

Напомним, что в южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул погибло более 100 человек за последнюю неделю. На регион обрушились сильные ливни, послужившие причиной селей и наводнений. Около 140 человек значатся пропавшими без вести, чуть менее 400 — госпитализированы. Стихийное бедствие вынудило покинуть свои дома по меньшей мере 17 тыс. человек — это затронуло более чем 200 населенных пункта.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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