Польский посол в Киеве Ярослав Гузы отверг возможность насильного возвращения Украине военнообязанных мужчин с территории Польши. Он добавил, что Польша также надеется на продолжение дискуссии среди других членов Евросоюза на тему легализации украинских беженцев.

«Очень трудно представить, что польские власти будут возвращать мужчин призывного возраста в Украину силой. Такого не произойдет», — заявил польский дипломат.

«Германия уже заявила, что такие мужчины могут оставаться, даже если у них нет действительных проездных документов. Я ожидаю, что также будет продолжаться дискуссия и между странами ЕС», — добавил он.

Гузы подчеркнул особенность положения Польши на фоне других стран Запада — страна стала прибежищем для миллонов граждан Украины, вынужденных остаться из-за продолжающейся войны. Он добавил, что не каждый способен принимать участие в боевых действиях. При этом Гузы подчеркнул, что считает текущие обстоятельства оправдывающими обязательную воинской повинность.

Напомним, что 24 апреля глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша готова посодействовать Украине в возвращении украинцев призывного возраста.

«Украинцы, которые сейчас на фронте, имеют претензии к своим ровесникам, которые рассыпались по миру», — сказал он тогда.

Примечательно, что в пятницу румынская служба «Радио Свободы» опубликовала материал со ссылкой на данные пограничной службы Румынии. Согласно этой информации, за первые 4 месяца текущего года зафиксировано более 1200 случаев нелегального пересечения украино-румынской границы с участием почти 2,5 тыс. украинских граждан. В пограничной полиции добавили, что среди них — 19 погибших, из котрых 11 утонули в реке. С начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года румынскую границу, по данным службы, пересекли 11 тыс. мужчин призывного возраста.