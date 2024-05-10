Правительство Португалии встревожено новостями о том, что Сан-Томе и Принсипи, бывшая португальская колония, подписала военное соглашение с Россией.

«Как только мы узнали об этом соглашении, мы начали консультации с властями Сан-Томе, — заявил глава МИД Португалии Паулу Рангел. — Португалия, а также другие европейские страны выразили удивление, опасение и недоумение по поводу этого соглашения».

«Поскольку Россия несет ответственность за агрессивную войну в Европе, мы выразили нашу большую озабоченность», — пояснил он позицию Лиссабона, признав при этом суверенитет Сан-Томе.

Соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Сан-Томе и Принсипи было подписано 24 апреля в Петербурге на неопределенный срок. Оно предусматривает совместную подготовку войск, обмен опытом в борьбе с терроризмом, участие в учениях, визиты авиации и кораблей. «Сотрудничество способствует укреплению мира и стабильности», — утверждается в документе.

Выражение обеспокоенности Лиссабона последовало после визита в Москву на парад 9 мая Умару Сиссоку Эмбало, президента Гвинеи-Бисау, другой бывшей португальской колонии. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия помогла африканской стране в борьбе за независимость.