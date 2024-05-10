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ЮАР: «Суд ООН должен обязать Израиль выйти из Рафаха»
Южная Африка обратилась в Международный суд ООН за экстренными мерами против наступления Израиля на Рафах
ЮАР: «Суд ООН должен обязать Израиль выйти из Рафаха»
Рафах, сектор Газа / Photo: AFP
10 мая 2024 г.

ЮАР обратилась в Международный суд ООН (ICJ) с просьбой обязать Израиль вывести войска из Рафаха в рамках дополнительных чрезвычайных мер в связи с войной в Газе. Об этом сообщил в пятницу высший суд ООН.

Суд в январе обязал Израиль воздерживаться от любых действий, которые могут подпадать под действие Конвенции о геноциде, и обеспечить, чтобы его войска не совершали акты геноцида против палестинцев.

В документах, опубликованных в пятницу, Южная Африка просит принять дополнительные чрезвычайные меры в связи с продолжающимися военными действиями в Рафахе, который ЮАР называет «последним убежищем» для палестинцев в Газе.

ЮАР просит суд обязать «государство Израиль немедленно вывести войска и прекратить военное наступление на Рафах». Южная Африка призывает также обязать Израиль предоставить беспрепятственный доступ в Газу должностным лицам ООН, гуманитарным организациям, журналистам и следователям.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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