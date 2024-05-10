ЮАР обратилась в Международный суд ООН (ICJ) с просьбой обязать Израиль вывести войска из Рафаха в рамках дополнительных чрезвычайных мер в связи с войной в Газе. Об этом сообщил в пятницу высший суд ООН.

Суд в январе обязал Израиль воздерживаться от любых действий, которые могут подпадать под действие Конвенции о геноциде, и обеспечить, чтобы его войска не совершали акты геноцида против палестинцев.

В документах, опубликованных в пятницу, Южная Африка просит принять дополнительные чрезвычайные меры в связи с продолжающимися военными действиями в Рафахе, который ЮАР называет «последним убежищем» для палестинцев в Газе.

ЮАР просит суд обязать «государство Израиль немедленно вывести войска и прекратить военное наступление на Рафах». Южная Африка призывает также обязать Израиль предоставить беспрепятственный доступ в Газу должностным лицам ООН, гуманитарным организациям, журналистам и следователям.