Министерство иностранных дел Турции приветствовало решение Генеральной Ассамблеи ООН, которое позволит Палестине участвовать в работе ООН с расширенными правами и привилегиями. Об этом говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

«Это решение еще раз продемонстрировало сильную поддержку подавляющего большинства международного сообщества в отношении права палестинского народа на собственное государство и решения в пользу двух государств», – отмечается в заявлении.

«По этому случаю мы призываем все международное сообщество предпринять конкретные шаги, чтобы остановить жестокость, применяемую Израилем в Газе, и признать Государство Палестина», – добавили в МИД Турции.

Напомним, в пятницу Генассамблея ООН проголосовала за поддержку заявки Палестины на более широкое участие в работе организации. Решение было принято 143 голосами «за», 9 проголосовали «против», а 25 воздержались. Среди противников резолюции были США, Аргентина, Чехия, Венгрия, Израиль, Микронезия, Папуа-Новая Гвинея, Палау и Науру.