ТУРЦИЯ
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Турция приветствует решение Генассамблеи ООН
МИД Турции с удовлетворением воспринял решение Генассамблеи ООН, позволяющее Палестине участвовать в работе организации с более широкими правами и привилегиями, и призвал мировое сообщество признать палестинское государство
Турция приветствует решение Генассамблеи ООН
МИД Турции / Others
10 мая 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции приветствовало решение Генеральной Ассамблеи ООН, которое позволит Палестине участвовать в работе ООН с расширенными правами и привилегиями. Об этом говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

«Это решение еще раз продемонстрировало сильную поддержку подавляющего большинства международного сообщества в отношении права палестинского народа на собственное государство и решения в пользу двух государств», – отмечается в заявлении.

«По этому случаю мы призываем все международное сообщество предпринять конкретные шаги, чтобы остановить жестокость, применяемую Израилем в Газе, и признать Государство Палестина», – добавили в МИД Турции.

Напомним, в пятницу Генассамблея ООН проголосовала за поддержку заявки Палестины на более широкое участие в работе организации. Решение было принято 143 голосами «за», 9 проголосовали «против», а 25 воздержались. Среди противников резолюции были США, Аргентина, Чехия, Венгрия, Израиль, Микронезия, Папуа-Новая Гвинея, Палау и Науру.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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