ВОЙНА В УКРАИНЕ
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ATACMS попал в нефтебазу на Луганщине (видео)
Власти оккупированного РФ региона Украины заявили о попадании ракеты в нефтебазу в Ровеньках: начался пожар, есть погибшие и тяжело раненые
ATACMS попал в нефтебазу на Луганщине (видео)
Сообщается, что в результате воздушной атаки на нефтебазе начался сильный пожар / Others
10 мая 2024 г.

В результате ракетного удара ВСУ по нефтебазе в Луганской области погибли три человека и 7 пострадало, включая четырех в тяжелом состоянии. Об этом заявили назначенном РФ Министерстве здравоохранения «ЛНР».

Первые взрывы прозвучали около 10 вечера по местному времени, сообщают очевидцы в соцсетях.

Сообщается, что в результате воздушной атаки на нефтебазе начался сильный пожар, а среди пострадавших — сотрудники нефтебазы и жители ближайших домов.

Российские информагентства передают, что удар был предположительно совершен американской ракетой ATACMS.

Город Ровеньки находится на расстоянии порядка 110 км от линии фронта.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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