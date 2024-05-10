В результате ракетного удара ВСУ по нефтебазе в Луганской области погибли три человека и 7 пострадало, включая четырех в тяжелом состоянии. Об этом заявили назначенном РФ Министерстве здравоохранения «ЛНР».

Первые взрывы прозвучали около 10 вечера по местному времени, сообщают очевидцы в соцсетях.

Сообщается, что в результате воздушной атаки на нефтебазе начался сильный пожар, а среди пострадавших — сотрудники нефтебазы и жители ближайших домов.

Российские информагентства передают, что удар был предположительно совершен американской ракетой ATACMS.

Город Ровеньки находится на расстоянии порядка 110 км от линии фронта.