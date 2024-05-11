Утром 10 мая российские войска возобновили штурмовые действия возле населенного пункта Глубокое в Харьковской области. Согласно информации от источника «Украинской правды» в военных кругах, украинские силы «ожидают усиления вражеского огня».

«Утром противник возобновил штурмовые действия на отдельных направлениях в полосе населенного пункта Глубокое. Вел артиллерийский обстрел по направлению Старицы. Ожидается дальнейшее наращивание огня и на других направлениях, в частности Стрелечье-Глыбокое», — отметил собеседник издания.

Также стало известно, что в рамках эвакуации за последние сутки из Чугуевского района было эвакуировано 1048 человек, из Харьковского - 440, из Богодуховского - 12 и еще 275 человек эвакуированы волонтерами, сообщили в Харьковской областной военной администрации.

Кроме того, под атаку попали 30 населенных пунктов региона, включая Петропавловку, Степную Новоселовку и Берестовое. Населенный пункт Глубокое и другие населенные пункты подверглись авиационным обстрелам. Трое гражданских лиц погибли, в том числе 55-летний мужчина в селе Черкасские Тишки и двое в Волчанске.

Помимо этого, в 23:40 в пятницу РФ обстреляла село Липцы, в результате чего ранения получили 53-летняя женщина и 38-летний мужчина.

Украинский Генштаб заявляет о потере российских сил в размере более 1300 военных, 15 танков и 55 артиллерийских систем за сутки.

Минобороны России пока никак не комментировало штурм Харьковской области.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

Напомним,10 мая стало известно об обострении боевых действий на Харьковщине. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил активизацию российских войск в Харьковской области, где началась новая волна наступления. В ответ Министерство обороны Украины направило резервные подразделения на север региона.