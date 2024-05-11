ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган выступил в поддержку учителей
Президент Турции пообещал быстро принять закон, вдвое отягощающий наказание за насилие в отношении педагогов
Президент Эрдоган выступил в поддержку учителей
Президент Эрдоган / Фото: АА (архив) / Others
11 мая 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением относительно насилия в отношении учителей. Он заверил, что правительство примет срочные меры после недавнего убийства педагога Ибрагима Октугана в Стамбуле.

«Защищать наших учителей, которые вносят жизненно важный вклад в развитие страны, от любых негативных воздействий и обеспечивать безопасные условия для работы - наша главная обязанность», — подчеркнул президент Эрдоган.

Президент назвал учителей, воспитывающих будущие поколения, «гордостью нашего народа» и пообещал реализовать «всеобъемлющие меры» по борьбе с насилием против педагогов.

«В рамках законопроекта, который мы внесем в Меджлис, наказания за преступления в отношении учителей по уголовному кодексу будут увеличены вдвое. Будет запрещена отсрочка приговоров, а такие деяния будут считаться основанием для ареста», — заявил Эрдоган.

Он добавил, что учителя частных школ также получат статус госслужащих в вопросах защиты от нападений. «Мы никогда не оставались равнодушными к насилию против учителей в любом регионе страны», — констатировал президент Турции.

«Воспользовавшись случаем, выражаю соболезнования семье, близким, ученикам и всему педагогическому сообществу нашего учителя Ибрагима Октугана, трагически погибшего в результате жестокого нападения в Стамбуле», — подытожил турецкий лидер.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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