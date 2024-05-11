Израильская армия объявила жителям ряда районов Рафаха и города Джабалия, что они должны «немедленно» их покинуть, поскольку Израиль намерен расширить наступление на юг сектора Газа. Об этом заявил представитель Авичаи Адраи в сообщении на X, назвав районы, подлежащие эвакуации, «опасной боевой зоной». Эвакуация распространяется на юго-восточную часть Рафаха вдоль израильской границы и границы с Египтом, включая контрольно-пропускной пункт Рафах, который израильские военные заблокировали во вторник.

Согласно заявлению Израиля, ХАМАС якобы «пытается восстановить свой потенциал в регионе». Палестинцам предложено идти в гуманитарную зону в Аль-Маваси в западной части сектора Газа. Там нашли убежище более 400 тыс человек, согласно последнему отчету о гуманитарного агентства ООН БАПОР.

Однако, как сообщает агентство, гуманитарный лагерь не может вместить больше людей. Накануне около 110 тыс. человек покинули Рафах и переехали в этот район после первого объявления эвакуации в понедельник.

Накануне был опубликован доклад Госдепа США о конфликте между Израилем и ХАМАС, где вопреки ожиданиям, воздержались называть Израиль нарушителем международного права в ходе войны войны в Газе. В докладе говорится лишь, что «есть основания полагать», что Израиль использовал предоставленное США оружие «несовместимым» с международным правом образом. При этом в докменте говорится, что Израиль не предоставил достаточно доказательств, чтобы подтвердить или опровергнуть факты нарушения прав человека в Газе, на Западном берегу или в Восточном Иерусалиме.