Глава Администрации президента Казахстана Айбек Дадебаев заявил о наличии в стране сил, пытающихся обострить ситуацию в центральноазиатской республике и вызвать угрозу стабильности, используя языковой вопрос.

«Безусловно, есть силы, желающие обострить и политизировать языковой вопрос в Казахстане, кто занимается откровенными провокациями, создавая угрозу нашей стабильности», - заявил политик. «Как бы там ни было, языковой вопрос очень деликатный и требует весьма ответственного подхода».

Глава Администрации президента не уточнил, какие именно силы занимаются обострением языкового вопроса, однако отметил, что правительство республики твердо намерено бороться с провокациями и разжиганиями розни, заботясь при этом о государственном языке «не на словах, а на деле».

«Президент с удовлетворением отметил, что сегодня молодежь говорит на нескольких языках, и что он возлагает на них большие надежды. То есть, речь идет именно о знании и уважении государственного языка, но знание других языков также приветствуется», - констатировал Дадебаев.

Айбек Дадебаев отметил, что для сохранения своих культуры и языка не нужно подвергать запретам другие языки. Он привел в пример известного казахского ученого времен Аббасидского халифата и крупнейшего представителя средневековой исламской философии Аль-Фараби, который, по словам главы Администрации президента, владел десятками языков.

«Преимущество нашего народа в том, что казахи могут говорить не только на казахском, но и на русском, английском и, при необходимости, других языках. Ведь недаром наш предок, великий ученый Аль-Фараби знал 70 языков, на Востоке его называли «Вторым учителем» после Аристотеля», - отметил Дадебаев.

Представитель Администрации президента подытожил: «Проводится очень тонкая политика. Ее формула – страна с полиязычным обществом, но единственным государственным языком! Важнейшей составляющей этой политики является языковая толерантность».