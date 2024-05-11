ВСУ нанесли ракетный удар по аннексированному Донецку. Об этом сообщает российское агентство «РИА».

Сообщается, что ракета попала по Ленинскому району города. Назначенные РФ власти города утверждают, что речь идет об ударе с помощью РСЗО HIMARS. В обстрелянной части города планировался автопробег, посвященный 10-й годовщине образования «ДНР». Местные правоохранительные органа, назначенные РФ, сообщили о гибели одного человека и о четырех пострадавших. Позже назначенный глава «ДНР» Денис Пушилин заявил о 3 жертвах удара. Местные блогеры сообщили, что ракета попала в ресторан Paradise.