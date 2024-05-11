Спикер Великого Национального Собрания Турции Нуман Куртулмуш выразил поддержку ученым и преподавателям, столкнувшимся с давлением со стороны Израиля в университетах разных стран мира. Спикер ответил на вопросы журналистов на борту самолета по возвращении из поездок в Мексику и Кубу.

Куртулмуш подчеркнул, что Турция традиционно поддерживает преподавателей, оказавшихся в сложных ситуациях: «Двери турецких университетов открыты для всех ученых, которые столкнулись с увольнениями из-за сионистского давления в вузах по всему миру».

Он также напомнил о прошлом, когда во времена правления Мустафы Кемаля Ататюрка, первого президента и основателя Республики Турция, страна принимала еврейских ученых, бежавших от нацистских преследований.

«Обращаемся ко всем преподавателям и ученым в разных уголках мира, которые в настоящее время вынуждены оставить свою работу из-за давления сионизма. Двери турецких университетов открыты для людей, которые были уволены с работы в мировых вузах из-за сионистского давления», — сказал Куртулмуш.

За период с октября 2023 года, когда Израиль начал войну против сектора Газа, стало известно о ряде увольнений учебными заведениями своих преподавателей за поддержку Палестины. Сообщения об этом приходили из США, Германии и других европейских стран.