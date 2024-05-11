Израильские официальные лица исключили присутствие четырех батальонов ХАМАС в Рафахе, расположенном на крайнем юге сектора Газа. Эти заявления звучат вопреки словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который представил вторжение в Рафах как важный поворотный момент для «абсолютной победы» над ХАМАС.

Газета Yedioth Ahronoth в своей пятничной публикации цитирует трех информированных израильских чиновников, имена которых она не называет.

«В Рафахе больше нет четырех батальонов ХАМАС, поскольку большая часть боевых сил покинула город и его пригороды и переместилась в Хан-Юнус, а также, возможно, в лагеря в центре. Около двух батальонов остаются к западу от города, по-видимому, в районе Тель ас-Султан», — приводит издание слова одного из собеседников. «Организация еще не пыталась вести крупные и масштабные бои с израильской армией. Она понимает, что у нее нет шансов против дивизии израильской армии».

Авторы материала приходят к выводу: ХАМАС будет оставаться в подполье дольше, чем израильская армия сможет оставаться в осаждаемой Газе.

Газета привела в качестве примера заявление израильской армии в четверг о начале военной операции в районе Аль-Зайтун в Газе: «Армия, как оказалось, занимала его около двух месяцев назад, но затем ушла». Авторы считают, что силы ХАМАС возвращаются в районы, которые армия покинула и больше не занимает.