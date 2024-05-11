Представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик осудил действия израильского посла в ООН Гилада Эрдана.

⁠В публикации в соцсети X Челик заявил: «Поступок посла Израиля в ООН, искромсавшего шредером Устав ООН после решения по Палестине, еще раз продемонстрировал, что Израиль не признает международное право».

Челик также прокомментировал решение Генассамблеи ООН по палестинскому вопросу: «Тот факт, что проект резолюции с требованием вновь вынести на обсуждение членство Палестины в СБ ООН и предоставить дополнительные права Палестине, имеющей статус наблюдателя, был принят подавляющим большинством голосов, является обнадеживающим событием».

По мнению Челика, тот факт, что международное сообщество оказало решительную поддержку палестинскому народу и двухгосударственному решению на Генеральной Ассамблее ООН, «демонстрирует международный консенсус в пользу мира на Ближнем Востоке и во всем мире».

Представитель партии обвинил тех, кто выступал против решения Генассамблеи в том, что они «заняли позицию против международного порядка, основанного на правилах» и совершили «историческую ошибку, которая останется черным пятном в их политической истории».

Челик призвал международное сообщество предпринять более конкретные и решительные шаги для прекращения варварской агрессии правительства Нетаньяху против палестинцев и оказать давление на Совет Безопасности ООН для признания Палестинского государства.

«Как точно подчеркнул наш президент, мы будем и дальше поддерживать справедливое дело палестинского народа и бороться против варварства», – заключил он.