ВОЙНА В УКРАИНЕ
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СБУ: «К 9 мая в Киеве готовился теракт»
Служба безопасности Украины заявила о предотвращении террористических атак в Киеве, запланированных на 9 мая
СБУ: «К 9 мая в Киеве готовился теракт»
Служба безопасности Украины заявила о предотвращении террористических атак в Киеве, запланированных на 9 мая / Photo: AFP
11 мая 2024 г.

СБУ сообщила о предотвращении терактов в Киеве. Представители госбезопасности Украины утверждают, что их к 9 мая готовила российская военная разведка (ГРУ).

В спецслужбе уточнили также, что исполнители были задержаны.

«СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным. Также собрана доказательная база, которая безоговорочно подтверждает российский след», — сказал журналистам представитель украинской спецслужбы Артем Дехтяренко.

Подробностей дела в СБУ не озвучивали.

Несколько дней назад СБУ отчиталась о разоблачении заговорщиков и раскрытии плана убийства президента и ряда высокопоставленных руководителей Украины.

На момент публикации власти РФ не давали комментариев на заявления СБУ.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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