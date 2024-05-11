СБУ сообщила о предотвращении терактов в Киеве. Представители госбезопасности Украины утверждают, что их к 9 мая готовила российская военная разведка (ГРУ).

В спецслужбе уточнили также, что исполнители были задержаны.

«СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным. Также собрана доказательная база, которая безоговорочно подтверждает российский след», — сказал журналистам представитель украинской спецслужбы Артем Дехтяренко.

Подробностей дела в СБУ не озвучивали.

Несколько дней назад СБУ отчиталась о разоблачении заговорщиков и раскрытии плана убийства президента и ряда высокопоставленных руководителей Украины.

На момент публикации власти РФ не давали комментариев на заявления СБУ.