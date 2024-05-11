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Переговоры Баку и Еревана в Алматы: пока без прорыва
Министры иностранных дел Азербайджана и Армении провели в Казахстане переговоры по мирному договору. По итогам обсуждений стороны договорились «продолжить переговоры по открытым вопросам, по которым еще существуют разногласия»
Переговоры Баку и Еревана в Алматы: пока без прорыва
Министры иностранных дел Азербайджана, Казахстана и Армении / Фото: МИД Азербайджана / Others
11 мая 2024 г.

10-11 мая в Казахстане прошел очередной раунд переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном. Существенного прогресса в вопросе подготовки мирного договора достигнуто не было.

После встреч обе стороны опубликовали схожие отчеты, в которых говорится: «Министры поприветствовали прогресс по делимитации, а также договоренности, достигнутые в данном направлении».

Вместе с тем, как отмечается в заявлениях МИД, «министры и их делегации продолжили обсуждение положений проекта двустороннего Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном. Стороны договорились продолжить переговоры по открытым вопросам, по которым еще существуют разногласия».

Байрамов и Мирзоян выразили благодарность казахстанской стороне за предоставление площадки для проведения переговоров между Азербайджаном и Арменией.

В рамках визита министры также провели встречи с вице-премьером - главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу в двустороннем и трехстороннем форматах. Инициатором нынешних переговоров в Алматы выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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