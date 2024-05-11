Достойная позиция, которой придерживаются палестинские матери с целью защитить детей от жестокости, является наиболее конкретным примером сопротивления и стремления к миру. Об этом заявила супруга президента Турции Эмине Эрдоган на мероприятии в Анкаре по случаю Дня матери.

«Я разделяю боль сильных женщин Палестины, чьи сердца испепеляют страдания, и желаю сострадания материнского сердца всему миру, где свирепствуют война и несправедливость», — сказала Эмине Эрдоган, выступая перед матерями шехидов, детей с ограниченными возможностями, матерями-опекунами из разных регионов Турции.

Супруга президента подчеркнула, что турецкая культура напоминает ей «тепло материнского сердца». «Подобно материнскому сердцу Турция веками раскрывала объятия всему человечеству, вне зависимости от происхождения», — отметила она.

В публикации в соцсетях Эмине Эрдоган написала: «Материнские сердца обладают универсальным ритмом <...> Чтобы рассказать об их слезах, смехе, чувствах при новой жизни и смерти, не нужны переводчики».

«Мы ни на мгновение не забыли крик души палестинских матерей, демонстрирующих пример храбрости и сопротивления ради угнетенных и плененных детей. С уважением чту всех матерей, прочувствовавших горькое лицо войны», — добавила первая леди.