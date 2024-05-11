Министерство обороны Великобритании объявило о новом пакете военной помощи Украине, который стал крупнейшим за время войны. Пакет предусматривает финансирование в размере 500 млн фунтов стерлингов и жизненно важное оборудование для укрепления обороны Украины.

Комплексная помощь включает в себя 4 млн боеприпасов, более 1600 ракет и 400 единиц техники, в том числе 160 защищенных мобильных машин Husky.

По словам главы Минобороны Украины, ВСУ выпускают не более 2 тыс. 155-мм снарядов в день, что составляет менее трети боеприпасов, используемых Россией. Потребности Украины, как сообщал министр, составляют 200 тыс. снарядов в месяц или около 6,5-7 тыс. в день.

Премьер-министр Риши Сунак ранее подчеркнул, что дополнительные 500 млн фунтов стерлингов военного финансирования будут предназначены для быстрого предоставления срочно необходимых боеприпасов, систем ПВО, беспилотников и инженерной поддержки.