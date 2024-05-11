ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 МИН ЧТЕНИЯ
Лондон вооружает Украину «по полной»
В Минобороны Великобритании анонсировали новый пакет военной помощи Киеву — крупнейший в истории страны
Лондон вооружает Украину «по полной»
В Минобороны Великобритании анонсировали новый пакет военной помощи Киеву — крупнейший в истории страны / Photo: Reuters
11 мая 2024 г.

Министерство обороны Великобритании объявило о новом пакете военной помощи Украине, который стал крупнейшим за время войны. Пакет предусматривает финансирование в размере 500 млн фунтов стерлингов и жизненно важное оборудование для укрепления обороны Украины.

Комплексная помощь включает в себя 4 млн боеприпасов, более 1600 ракет и 400 единиц техники, в том числе 160 защищенных мобильных машин Husky.

По словам главы Минобороны Украины, ВСУ выпускают не более 2 тыс. 155-мм снарядов в день, что составляет менее трети боеприпасов, используемых Россией. Потребности Украины, как сообщал министр, составляют 200 тыс. снарядов в месяц или около 6,5-7 тыс. в день.

Премьер-министр Риши Сунак ранее подчеркнул, что дополнительные 500 млн фунтов стерлингов военного финансирования будут предназначены для быстрого предоставления срочно необходимых боеприпасов, систем ПВО, беспилотников и инженерной поддержки.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us