Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция не собирается воевать в Украине, потому что она является «государством мира». Но это не означает, по его словам, что Франция слаба и позволит России победить.

Макрон рассказал о ситуации в Украине и дипломатической и военной роли своей страны в Европе в новом формате ответов на вопросы пользователей социальных сетей - в субботу видео было размещено на его странице в социальной сети X. «Нет, мы не собираемся ссориться, хочу вас заверить. Уже семь лет я делаю все во Франции, чтобы у нас был мир. Но быть мирным государством не значит быть слабым», - ответил он пользователю, который спросил его, собирается ли Франция воевать в Украине.

«Франция не находится в состоянии войны, это государство мира, но да, если мы хотим мира, мы должны его защищать». Иногда мы должны выступать в качестве сдерживающего фактора для нашего противника, говоря ему, что если вы зайдете слишком далеко, я не исключаю вмешательства», — добавил французский президент.

Он заявил также, что в приоритете у Париже — поставки оборонной помощи Киева. Однако Макрон отметил, что если в какой-то момент «Россия зайдет слишком далеко, все европейцы должны быть готовы действовать, чтобы остановить их».

По его мнению, необходимо добиться успеха и не дать России продвинуться дальше, поскольку на карту поставлены верховенство закона и общие европейские интересы.

«Если мы позволим этому (победе РФ - прим. ред.) произойти в Украине, это будет утверждение права сильнейшего. И мы не можем быть в безопасности пока это происходит в 1500 км от наших домов», - сказал он.