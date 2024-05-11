Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла ибн Заид Аль Нахайян осудил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за призыв к арабским странам принять участие в гражданском управлении сектором Газа.

Глава внешнеполитического ведомства ОАЭ подчеркнул, что страна Персидского залива не намерена «быть втянутой в любой план, направленный на прикрытие израильского присутствия в секторе Газа», отметив, что у Нетаньяху нет законных полномочий призывать другие страны к участию в гражданской администрации сектора Газа.

Абдулла ибн Заид повторил, что ОАЭ готовы оказать полную поддержку правительству «братского палестинского народа» сразу после того как будет сформировано независимое палестинское государство.

Время от времени в СМИ появляются сообщения о том, что арабские страны могут принять участие в постконфликтном управлении Газой.

В частности, в начале мая газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что израильские власти рассматривают возможность разделения контроля над послевоенной Газой с альянсом арабских стран (Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ) и США.

По задумке, альянс назначит администрацию в Газе для восстановления региона, а через 7-10 лет позволит жителям проголосовать за присоединение к единой палестинской администрации на Западном берегу и в Газе. При этом израильские войска смогут оставаться в Газе.

Однако арабские страны отвергают подобные планы. В январе глава МИД Иордании Айман Сафади заявил, что арабские государства не будут направлять войска в Газу после войны и навязывать свою повестку палестинцам. «Людей убивают изо дня в день, а потом мы должны прийти и навести порядок после Израиля? Этого не будет», — прокомментировал слухи Сафади.