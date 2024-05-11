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Израиль обрек своих пленных на смерть
ХАМАС сообщили о смерти одного из израильских пленных в результате удара ракеты, запущенной Израилем
Израиль обрек своих пленных на смерть
Сектор Газа / Photo: AFP
11 мая 2024 г.

Представители ХАМАС сообщили в субботу о гибели одного из израильских пленных. Они заявили в своей видеопубликации, что Надав Попплуэлл, взятый в плен в октябре 2023 года, умер после ранения, полученного в результате израильского удара в Газе.

Израильские военные пока не комментировали эти заявления.

ХАМАС заявили, что Попплуэлл, который, по их словам, был также британским гражданином, находился в одном помещении вместе с женщиной. Место, где они содержались в качестве пленных, было обстреляно израильской ракетой.

«Он умер, потому что не получил надлежащей интенсивной медицинской помощи в медицинских учреждениях. Потому что враг разрушил больницы в Газе», - говорится также в заявлении представителя ХАМАС Абу Убайды.

По данным Тель-Авива, в Газе продолжают оставаться 128 пленных израильтян.

Израиль заявляет, что освобождение пленников является целью его наступления на Газу, наряду с ликвидацией организации ХАМАС, которая находится у власти в палестинском эксклаве с 2007 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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