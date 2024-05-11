Германия обсуждает перспективы вернуть всеобщую воинскую повинность. Минобороны представил главе ведомства Борису Писториусу три варианта реформ. Эта практика была отменена в стране 13 лет назад — в 2011 году.

В одной из опций к срочной службе в армии предлагают привлекать и женщин. Это потребует внесения поправок в Конституцию Германии, но в Министерстве обороны считают, что этот вариант, скорее всего, получит одобрение общества.

Другой вариант реформы предполагает распространить повинность только на достигших 18-летнего возраста мужчин.

Третий вариант предусматривает «оптимизацию» существующей системы путем проведения более активных призывных кампаний.

Министерство обороны говорит также о необходимости «сильного сигнала» как союзникам, так и соперникам.

Считается, что Писториус будет против третьего варианта. Во время поездки в Вашингтон на этой неделе он подчеркнул, что «убежден, что Германии необходима какая-то форма воинской повинности».

Министр обороны ФРГ, который, согласно опросам, регулярно становится самым популярным политиком страны, ранее назвал решение о приостановке призыва «ошибкой».

Возможное возобновление призыва связывают со старением немецкого общества, а это значит число отставных солдат превышает число новобранцев, которые приходят им на смену.

Берлин также недавно поставил цель увеличить численность своих вооруженных сил с нынешних 180 тыс. до более чем 200 тыс. человек.