Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна будет укреплять инфраструктуру своей восточной границы, чтобы сдерживать мигрантов. Туск заявил, что нелегальная миграция со стороны Беларуси — часть «гибридной войны» против Польши.

Он посетил приграничную деревню Каракуле, чтобы встретиться с военнослужащими. Об этом сообщает Польское агентство печати.

«Когда речь идет о безопасности Польши, средства не будут ограничены», - сказал он.

Премьер-министр подтвердил свою уверенность в том, что правительство Беларуси «является одним из организаторов этой практики», поскольку страна демонстрирует все более агрессивные намерения в отношении Польши.

В 2021 году Польша обвинила Беларусь в том, что она пропускает через границу в Европейский союз тысячи нелегальных мигрантов. Беларусь отвергает эти обвинения.

Туск в субботу заявил, что усиленные укрепления будут расположены вдоль «всей восточной границы», которая может включать и участки, граничащие с Украиной и РФ. Иных подробностей об этих планах польский лидер не привел.

В понедельник Еврокомиссия призвала ввести масштабные торговые санкции против Беларуси, так как таможенные взаимоотношения Минска и Москвы помогают последней нарушать наложенные на нее ограничения. В органе исполнительной власти ЕС заявили, что «озабоченность продовольственной безопасностью» не должна использоваться как аргумент для предоставления союзнику Москвы исключений.