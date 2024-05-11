Вооруженные силы Украины обстреляли город Белгород, в результате чего погибла мирная жительница и еще 29 человек получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Среди пострадавших есть один ребенок.

По словам Гладкова, над областью было уничтожено 12 снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня Vampire. Снаряды попали в жилые дома, торговые центры и больницы, повредив остекление и став причиной пожаров в нескольких местах.

Всего повреждения получили 49 квартир в 22 жилых домах, четыре коммерческих объекта и шесть автомобилей сгорели.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 21 реактивного снаряда и девяти беспилотников над регионом в ночь на субботу.

После начала российского полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года прифронтовые регионы РФ регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Киев обычно эти атаки не комментирует.