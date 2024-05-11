ПОЛИТИКА
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Турецкий БПНА Barkan оснастили новым оружием
Новые полезные нагрузки интегрированы в турецкий беспилотный наземный аппарат Barkan. БПНА оснастили 40-мм гранатометом (RDS40-AGL) производства Repkon Defence, который взаимодействует с Barkan при помощи системы дистанционного управления оружием Trakon Lite от Unirobotics. Сам Barkan, разработанный турецким оборонным гигантом Havelsan и поступивший на вооружение в 2023 году, способен вести бой в сложной местности и во время суровых погодных условий. #trtнарусском #гранатомет #турция #оборона #Havelsan #военнаятехника
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11 мая 2024 г.
Истории
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