Турецкий БПНА Barkan оснастили новым оружием

Новые полезные нагрузки интегрированы в турецкий беспилотный наземный аппарат Barkan. БПНА оснастили 40-мм гранатометом (RDS40-AGL) производства Repkon Defence, который взаимодействует с Barkan при помощи системы дистанционного управления оружием Trakon Lite от Unirobotics. Сам Barkan, разработанный турецким оборонным гигантом Havelsan и поступивший на вооружение в 2023 году, способен вести бой в сложной местности и во время суровых погодных условий. #trtнарусском #гранатомет #турция #оборона #Havelsan #военнаятехника