ТУРЦИЯ
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Турция соболезнует Афганистану
МИД Турции выразил глубокие соболезнования афганскому народу в связи с многочисленными жертвами от разрушительных наводнений в провинции Баглан на северо-востоке страны
Турция соболезнует Афганистану
МИД Турции / Others
11 мая 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в связи с трагическими последствиями наводнений в Афганистане.

«Мы глубоко опечалены потерей жизней в результате наводнения, произошедшего в Афганистане. Молим Аллаха о милости для тех, кто погиб, и выражаем соболезнования дружественному и братскому афганскому народу», — говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.

Надо сказать, что за последние несколько недель на Афганистан обрушились обильные проливные дожди, что стало причиной разрушительных наводнений.

Особенно пострадала провинция Баглан на северо-востоке страны, где разрушено более 1000 домов. По предварительным данным, число погибших превышает 300 человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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