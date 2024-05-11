После 44-дневной войны и последующей военной кампании 2023 года, которую в Азербайджане охарактеризовали как «локальные антитеррористические мероприятия», Баку смог полностью восстановить территориальную целостность. Вследствие этого российским миротворцам, временно дислоцированным в Карабахе в соответствии с трехсторонним соглашением, фактически стало нечего делать в регионе.

Некоторые пророссийские армяне и сторонники сверженного карабахского клана усмотрели в итогах войны предательство со стороны премьера страны Никола Пашиняна, в то время как другие, в основном видящие будущее Армении в интеграции с Западом, стали задавать вопросы о надежности альянса с Россией. В ответ на критику российские СМИ предприняли отчаянные попытки защитить свою страну от неудобных обвинений.

Миф №1: «Он сам ушел»

Основной аргумент российских СМИ заключался в том, что Армения недостаточно взаимодействовала с Россией. Согласно распространенной в СМИ версии, при премьере Николе Пашиняне Армения отдалилась от России и сблизилась с Западом. Также утверждалось, что Пашинян не смог эффективно управлять политическим кризисом после военного конфликта и обеспечить единство общества в трудные времена.

Этот нарратив стал своего рода защитным механизмом в ответ на обвинения армянского общества в адрес России. Многие в Армении считали, что страна не получила от России ни политической, ни военной поддержки. У многих армян Россия стала ассоциироваться с образом мнимого «друга», который в трудную минуту не оказал помощи.

Естественно, Россия, будучи в курсе всех этих нарративов, не может позволить внешнему дискурсу рисовать свой образ для своих же граждан. Для многих россиян, чье коллективное бессознательное пропитано образами «героев» из криминальных сериалов, образ «кидалы» неприемлем. Нарратив, в котором русские бросают на произвол судьбы своих, пусть и не совсем русских, требует корректировки во избежание раздвоения общественного сознания.

Поэтому любые упреки, особенно исходящие из Армении, считаются неуместными. Согласно этой логике, Россия не виновата. Вина возлагается на Армению, которая сама якобы отдалилась от России.

Миф №2: Мартышка и С-300

По распространенной в России версии, Армения сама стремилась к сближению с Западом и переходу на западное оружие вместо того, чтобы и дальше следовать курсу сотрудничества с Россией и подчиняться ее интересам на Южном Кавказе в качестве сателлита. Поэтому, дескать, без российской военной поддержки армянам не добиться успеха.

Однако в карабахской войне армянская сторона применяла российское оружие. Значит ли это, что оно неэффективно?

Азербайджан достиг победы в войне в основном благодаря действиям своих военных, а ключевую роль сыграло применение западного, в том числе турецкого оружия, наряду с советским. Особенно отличились турецкие беспилотники, которые продуктивно уничтожали российскую военную технику.

Ранее российские СМИ не уделяли большого внимания военным возможностям Турции, за исключением отдельных инцидентов, вроде сбитого в 2015 году российского бомбардировщика Су-24. Однако в Карабахе турецкие БПЛА Bayraktar TB2 проявили себя как «вундерваффе», в образе и статусе которого пропагандисты мечтали бы видеть российские «Калибры» и «Цирконы». Следует сказать, что эти же БПЛА показали себя не только в театре боевых действий в Карабахе, но и в Сирии и Ливии.

Именно этому нарративу, наряду с другими, и противопоставлялся месседж российских СМИ — нарративу о превосходстве западного оружия над российским, или даже «русским». Или еще лучше: западной военной школе, которая в себя включает как использование передовых технологий, так и военное и стратегическое мышление.

Иногда события уничтожения описывались более мягким «выведены из строя», чтобы в воображении россиян не возникали ненужные картинки разлетающихся во все стороны в огненном пылу обломков того, что должно было быть символом силы, неуязвимости и прочности. Однако в век интернета кадры уничтожения российского оружия не могли остаться в стороне от глаз российской публики, что, конечно, не могло не огорчать пропагандистский корпус, который тратит немало усилий на воспевание возможностей отечественного военпрома.

РосСМИ сообщали, что армяне крайне несерьезно подошли к развертыванию С-300, в то время как более эффективными средствами противодействия БПЛА являются зенитные комплексы с малым радиусом поражения, такие как «Панцирь» и «Тор». Более того, говорится, что армянская сторона даже не удосужилась прикрыть этими зенитными комплексами свои трехсотки. При этом самые современные модели этого класса ПВО, то есть ЗРК ближнего радиуса действия, у армян имелись.

В целом, СМИ писали, что армянские военные не рассмотрели целый набор комплексных мер, включая, например, радиолокационную борьбу и прочие аспекты электронной войны. Внедрение всех таких действий могло бы повысить их шансы на успех.

В результате, если оружие, даже самое передовое, каковым Россия не без оснований считает свои системы, попадает в неумелые руки, как у армян, оно теряет свою эффективность и становится бессмысленной грудой металлического хлама. Не С-300 (и прочее российское оружие) плохие, это армяне недалекие.

Миф №3: Пашинян — это «армянский Навальный»

Или Навальный — это русский Пашинян. Вернее был. Но в нашем случае более уместен первый вариант, поскольку здесь роль и политическая деятельность Пашиняна накладывается на персону Навального. Этот образ поддерживался различными фигурами в росСМИ.

Безусловно, есть определенные сходства между Пашиняном и Навальным. Оба были оппозиционными фигурами в своих странах. Однако в то время как первый дошел до верхней ступеньки политической карьеры, второй закончил жизнь в полярной колонии. Самое же главное сходство — их приверженность к прозападному курсу. На этом и делали ударение росСМИ и на этом был построен их основный «панчлайн» — продажные политики, которые представляют интересы кого угодно — глобалистов, Сороса, т.н. коллективного Запада, но только не своих стран.

Страной, понятно, не могут руководить предатели.

Более того, сама идея смены власти — предательская. Перемены — это разрушительный шторм дестабилизации. Постоянство власти — к лучшему. Революция — это плохо. «Надо помнить о трагической цене внутренних смут и потрясений, поэтому политическая система РФ должна быть устойчивой», — заявил президент РФ Владимир Путин в своей инаугурационной речи 7-го мая.

Выражение поддержки любой формы революции, будь то «бархатная» или «оранжевая», расценивается как предательство в пользу западных «хозяев». Инициаторы и участники — продались, как было указано выше.

Аналогичная ситуация и с некоторыми европейскими странами, которые, по мнению Москвы, продались американцам. Как неоднократно заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, «”легли” под США».

Более того, армяне, во главе с «армянским Навальным» проиграли, значит и настоящий Навальный, или коллективный Навальный в виде ряда оппозиционеров, включая такие унылые фигуры как Надеждин, и прочих «несистемщиков», тоже обязательно проиграют. Кому хочется оказаться побежденной стороной в каком-либо военном конфликте? Хотят ли граждане чтобы Россия, страна, где закреплены культ «победы» и «защиты отечества» как одних из ключевых ценностей, включенных в генеральный план официальной риторики и в постсоветский период, потерпела поражение?

Именно революция 2018 года во главе с армянским Навальным и смена власти, как преподносят российские медиа, была предвестником поражения в 2020 году. Смена власти неизбежно приведет к поражению и Россию в любой войне.

Миф №4: Pax Russica, или «Там где Россия, там мир»

Основываясь на глубоко укоренившейся в народе вере в спасение человечества Иисусом, Россия, отождествляя себя с ним, позиционирует себя как спасителя армян. Иерархия здесь также просматривается. В более широком смысле эта идея сопровождается идеями о мессианстве и благой вести. Если переиначить, моральный долг России — это своего рода «бремя белого человека», как это было, например, в Центральной Азии. Россия придет, спасет и цивилизацию принесет, тот самый «Русский Мир».

Более старый миф повествует о спасении армян от турок советской властью в начале прошлого века. Сегодня в качестве спасителя выступает уже постсоветская Россия. Этот же миф, немного измененный, гласил о спасении Карабаха российскими миротворцами, которые до недавнего времени, как считают в России, оставались главными гарантами существования армян в регионе Карабаха.

Сегодня Россия выступает в роли спасителя и хранителя традиций в ряде других дискурсах, таких как европейский миграционный кризис, через который Россия указывает на несостоятельность идей мультикультурализма и других либеральных идей, заложенных для подрыва Европы. Еще важнее, Россия рисует картину пылающей Европы в подчинении США. Таким образом, для спасения Европе следует отвернуться от США. Помочь ей сбросить американские оковы может только Россия, которая «духовная», все еще чтит традиции, а уборные в РФ строго делятся на мужские и женские. Россия — спаситель Европы, Армении, всего мира.

В конечном итоге, нестабильность на всем пространстве бывшего СССР — следствие ослабленных позиций России. Влияние Турции и Запада ощущается на периферии российских границ. НАТО ближе, чем когда-либо. Согласно российской риторике, только с приходом России в эти регионы или с очередным «воссоединением» возможен мир.