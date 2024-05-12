В Тбилиси в субботу прошла массовая акция протеста против спорного законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», который оппозиция и многие граждане называют «законом об иностранных агентах». По оценкам местных СМИ, на митинг собрались до 200 тыс. человек.

Манифестанты с нескольких направлений прошли маршем по центру города к площади Европы. Собравшиеся потребовали от правительства отозвать законопроект, который, как считают его критики, позволит подавлять голоса независимых НКО и оппозиции.

Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство продолжит продвигать законопроект, несмотря на протесты «введенной в заблуждение молодежи». Мамука Мдинарадзе, лидер парламентского большинства, преуменьшил масштабы субботнего собрания, заявив, что на акции протеста «не было даже до 20 тыс. человек. На нашем митинге было в 10 раз больше».

Финальное чтение законопроекта назначено на понедельник. Защитники законопроекта утверждают, что он направлен на увеличение прозрачности НКО и не предполагает репрессивных мер. Они ссылаются на американское законодательство, в отличие от оппозиции, которая видит сходство законодательной инициативы с российским законом об «иностранных агентах».

На фоне недовольства оппозиции лидеры Запада и ЕС также призывают Грузию отказаться от принятия законопроекта. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил «глубокую тревогу» в связи с происходящим в Грузии. Он подчеркнул: «Перед грузинскими парламентариями стоит важнейший выбор: поддержать евроатлантические устремления грузинского народа или принять закон об иностранных агентах по кремлевскому образцу, который противоречит демократическим ценностям».

На фоне предстоящего третьего чтения оппозиция запланировала новую акцию протеста перед парламентом в ночь на понедельник, что усиливает накал противостояния между сторонниками и критиками закона.