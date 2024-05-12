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Дети Газы требуют прекратить огонь и возобновить образование
Палестинские дети провели демонстрацию перед больницей «мучеников Аль-Аксы» с требованием прекратить израильские атаки в Газе, которые забрали более 34 тыс. жизней палестинцев и разрушили все школы и университеты в эксклаве. #мучениковАльАксы #больница #дети #демонстранция #образование #война #протест #Газа #Палестина #Израиль
Дети Газы требуют прекратить огонь и возобновить образование / Others
12 мая 2024 г.
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