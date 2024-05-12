Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган жестко осудил действия Израиля в секторе Газа. «Нетаньяху со своими методами геноцида достиг уровня, который даже заставит Гитлера позавидовать», — заявил турецкий лидер в интервью греческой газете Kathimerini.

Глава государства также обвинил Израиль в срыве усилий по достижению соглашения о прекращении огня. «ХАМАС согласился на перемирие, но Израиль, из-за своего стремления оккупировать весь сектор Газа, выдумывает отговорки и не хочет перемирия. Угнетение и резня продолжаются», — констатировал Эрдоган.

Говоря об отношениях Турции и Греции, президент выразил готовность Анкары приложить все необходимые усилия для их улучшения. «Мы сделаем все возможное, чтобы мир и спокойствие навечно воцарились по обе стороны Эгейского моря», — сказал президент Турции.

По словам президент Эрдогана, запланированная встреча между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом США Джо Байденом была отложена из-за несовпадения графиков.

Эрдоган обратил внимание на насыщенность графика Байдена из-за грядущих выборов в США, а также на плотный график самого турецкого лидера внутри страны и за рубежом. Он подчеркнул, что подобные встречи происходят, когда это удобно обеим сторонам. Глава Турции заявил, что в настоящее время уполномоченные лица Турции и США ведут переговоры по определению подходящей даты для встречи лидеров двух стран.

Турецкий лидер также призвал США занять сбалансированную позицию в отношениях между Турцией и Грецией. Он также подчеркнул необходимость либерализации ЕС визового режима для турецких граждан на греческих островах.