Российские пограничники приступили к свертыванию своих мобильных пунктов размещения на участке между городами Горис и Чакатен в Сюникской области Армении. Об этом сообщают армянские СМИ.

Надо сказать, что пограничные посты были размещены в этом районе после 44-дневной войны между Азербайджаном и Арменией в декабре 2020 года.

Ранее глава правящей фракции парламента Армении Айк Конджорян сообщил о предстоящем выводе российских военных и пограничников из Гегаркуникской, Сюникской, Тавушской, Араратской и Вайоцдзорской областей страны.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вывод российских сил из ряда армянских областей был согласован на недавней встрече лидеров двух стран в Москве.