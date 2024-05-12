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Острая перепалка Колумбии и Израиля
Президент Колумбии Густаво Петро обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в совершении геноцида в секторе Газа и сравнил его действия с Холокостом
Острая перепалка Колумбии и Израиля
Густаво Петро / Фото: Reuters / Others
12 мая 2024 г.

Президент Колумбии Густаво Петро жестко раскритиковал действия Израиля в секторе Газа и обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньяху в совершении геноцида палестинского народа.

«Господин Нетаньяху, вы войдете в историю как преступник, совершивший геноцид. Сбросив бомбы на тысячи невинных детей, женщин и стариков, вы не станете героем. Вы будете в ряду тех, кто уничтожил миллионы евреев в Европе. Геноцид есть геноцид, независимо от того, связан он с религией или нет», — написал Петро в Х (ранее Twitter).

Он подчеркнул, что «геноцид палестинского народа также неприемлем, как и геноцид еврейского народа в Европе времен нацизма».

Ранее Нетаньяху назвал Петро «сторонником ХАМАС» и обвинил в антисемитизме: «Он сторонник ХАМАС и антисемит, он не может читать нам нотации».

Стоит отметить, что 3 мая Колумбия объявила о разрыве дипотношений с Израилем из-за агрессии еврейского государства в Газе.

По данным Минздрава сектора Газа, на 219-й день войны в палестинском эксклаве число погибших достигло 35 034 человек, 78 755 получили ранения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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