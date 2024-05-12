Подразделения российской группировки войск «Север» продолжают наступление и продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области, захватив за сутки села Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей сводке за 12 мая.

По данным российского военного ведомства, войска РФ также нанесли удары по живой силе и технике трех бригад ВСУ в районе Дегтярного, Волчанска и Казачьей Лопани. Минобороны утверждает, что за сутки потери украинской стороны на этом направлении составили до 100 военнослужащих, два танка, одну БРМ «Козак» и четыре автомобиля.

Накануне Минобороны РФ сообщало о захвате пяти других населенных пунктов в области - сел Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что обстановка в Харьковской области на этой неделе существенно обострилась, идут бои в приграничных районах, ситуация сложная, но украинские силы стараются удержать оборону.

Напомним, 10 мая российские силы активизировали наступательные действия в Харьковской области Украины. Министерство обороны Украины было вынуждено направить в регион резервные подразделения.

Из-за активизации боевых действий стало известно, что более 4 тыс. человек были вывезены из районов Харьковской области Украины. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

Сегодня утром россияне возобновили штурмовые действия возле населенного пункта Глубокое. Украинские силы ожидают усиления огня на этом направлении.

Несмотря на заявления украинского объединения «Хортица» о том, что «серая зона» в области не расширяется и ВСУ не дают противнику продвинуться вглубь, по данным аналитиков DeepState, российским оккупантам удалось захватить 6 населенных пунктов в Харьковской области.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.