Жители нидерландского городка негативно отреагировали на сожжение копии Корана

«Очень больной и очень опасный человек», - так жители нидерландского города Арнем охарактеризовали лидера движения Pegida Эдвина Вагенсвельда, который сжег копию Корана под мостом Нельсона Манделы. Это уже не первая его антимусульманская провокация. Ранее власти города уже запрещали Вагенсвельду проводить свои акции вандализма. #Нидерланды #Арнем #Коран #вандал #Вагенсвельд #Голландия #голландцы #провокатор #провокация