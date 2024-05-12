Британская телекомпания BBC выпустила репортаж о стратегической значимости Сомали для Турции. 8 февраля Турция заключила с Сомали рамочное соглашение о военном и экономическом сотрудничестве, а первый турецкий военный корабль прибыл в столицу Могадишо 23 апреля.

Прибытие первого турецкого военного корабля к берегам Сомали стало одним из первых свидетельств нового десятилетнего соглашения об обороне между двумя странами.

По словам посла Турции в Сомали Альпера Акташа, это событие демонстрирует крепость дружбы и общности видений между странами: «Это показывает, насколько сильны наша дружба, братство и общее видение с Сомали».

Профессор Элем Тепечиклиоглу из Университета Анкары утверждает, что отношения Турции с Сомали являются частью более широкого геополитического плана Анкары.

Географическое положение Сомали на Африканском Роге крайне важно с точки зрения геополитики. Согласно данным Lloyd’s List, через Аденский залив проходят товары на сумму более 1 трлн долларов в год, что составляет около 12 процентов мировой торговли.

Соглашения, подписанные между Могадишо и Анкарой, направлены на укрепление двусторонних отношений и стабильности в регионе. В марте стороны подписали дополнительное соглашение о разведке нефти и газа вдоль сомалийского побережья.

В 2017 году Турция открыла в Могадишо свою крупнейшую зарубежную военную базу, где обучаются сомалийские службы безопасности. В рамках сотрудничества Турция также построила в Сомали школы, больницы и инфраструктуру и предоставила сомалийцам стипендии для обучения в турецких вузах.

Февральское морское соглашение между Турцией и Сомали последовало за спорным соглашением между Эфиопией и отколовшимся Сомалилендом. Эта договоренность дала Эфиопии доступ к Красному морю в обмен на признание самопровозглашенного региона. Надо сказать, что Эфиопия никак не комментировала соглашение между Турцией и Сомали, в то время как Сомалиленд отказался признавать положения договоренности.

Тимоти Уокер из Африканского института исследований безопасности рассматривает соглашение об обороне между Сомали и Турцией как важный шаг в защите суверенитета Сомали.