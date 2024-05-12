Соединенные Штаты готовятся ввести беспрецедентные импортные пошлины в размере до 100% на китайские электромобили и дополнительные налоги на полупроводники и иные товары из Китая. Как сообщают осведомленные источники, соответствующее решение может быть объявлено уже на следующей неделе.

По информации The New York Tines, этот шаг призван не допустить подрыва усилий администрации Байдена по развитию «зеленого» производства внутри страны в результате наводнения мировых рынков дешевыми солнечными панелями, аккумуляторами, электрокарами и иной продукцией из Китая.

Грядущие пошлины станут итогом четырехлетнего пересмотра тарифов, введенных Дональдом Трампом в 2018 году на китайский импорт стоимостью свыше $300 млрд. Большинство прежних сборов сохранится, однако Байден пойдет дальше, резко повысив их в отраслях, которые сам субсидировал согласно закону о снижении инфляции 2022 года.

В частности, для китайских электромобилей, облагаемых сейчас 25%-ной пошлиной, она подскочит до 100%, чтобы сделать покупку таких машин «экстремально недоступной».

Ранее Байден заявлял, что подключенные к интернету китайские автомобили и грузовики представляют риски для национальной безопасности, поскольку их операционные системы могут передавать конфиденциальную информацию в Пекин. В начале этого года он предпринял шаги, чтобы попытаться запретить ввоз таких транспортных средств в США.

Ожидаются также новые пошлины на полупроводники - сектор, развитие которого Вашингтон стимулировал законом о субсидиях на производство полупроводников в 2022 году. Введение жестких мер, по замыслу Белого дома, продемонстрирует готовность защищать американское производство перед предстоящим соперничеством Байдена и Трампа на президентских выборах в ноябре.