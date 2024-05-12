БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Байден поднимает ставки в торговой войне
Администрация Байдена намерена повысить тарифы до 100% на китайские электромобили и установить новые импортные налоги на полупроводники и другие товары, чтобы защитить внутреннее производство
Байден поднимает ставки в торговой войне
Китайский электромобиль Xiaomi Su7 / Фото: Reuters / Others
12 мая 2024 г.

Соединенные Штаты готовятся ввести беспрецедентные импортные пошлины в размере до 100% на китайские электромобили и дополнительные налоги на полупроводники и иные товары из Китая. Как сообщают осведомленные источники, соответствующее решение может быть объявлено уже на следующей неделе.

По информации The New York Tines, этот шаг призван не допустить подрыва усилий администрации Байдена по развитию «зеленого» производства внутри страны в результате наводнения мировых рынков дешевыми солнечными панелями, аккумуляторами, электрокарами и иной продукцией из Китая.

Грядущие пошлины станут итогом четырехлетнего пересмотра тарифов, введенных Дональдом Трампом в 2018 году на китайский импорт стоимостью свыше $300 млрд. Большинство прежних сборов сохранится, однако Байден пойдет дальше, резко повысив их в отраслях, которые сам субсидировал согласно закону о снижении инфляции 2022 года.

В частности, для китайских электромобилей, облагаемых сейчас 25%-ной пошлиной, она подскочит до 100%, чтобы сделать покупку таких машин «экстремально недоступной».

Ранее Байден заявлял, что подключенные к интернету китайские автомобили и грузовики представляют риски для национальной безопасности, поскольку их операционные системы могут передавать конфиденциальную информацию в Пекин. В начале этого года он предпринял шаги, чтобы попытаться запретить ввоз таких транспортных средств в США.

Ожидаются также новые пошлины на полупроводники - сектор, развитие которого Вашингтон стимулировал законом о субсидиях на производство полупроводников в 2022 году. Введение жестких мер, по замыслу Белого дома, продемонстрирует готовность защищать американское производство перед предстоящим соперничеством Байдена и Трампа на президентских выборах в ноябре.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us