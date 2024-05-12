Египетско-американская студентка Лейла Сайед столкнулась с давлением и травлей после участия в пропалестинской акции в Университете Пенсильвании.

Через несколько недель после демонстрации она получила сообщение от подруги: «Я думаю, они нашли тебя после акции протеста». Сообщение относилось к публикации сайта Canary Mission, который разоблачает лиц, обвиняемых в так называемом распространении ненависти к евреям и Израилю.

Посетив сайт, Сайед нашла свое фото с митинга 16 октября в Университете Пенсильвании, где ее изображение было выделено красными стрелками среди протестующих. Запись включала ее имя, город проживания, сведения об образовании и ссылки на социальные сети. Впоследствии на страницах Canary Mission в X и Instagram была размещена ее фотография с комментарием: «Апологет военных преступлений ХАМАС».

Публикация вызвала волну негативных комментариев в социальных сетях, включая угрозы и оскорбления. Сайед, давняя сторонница палестинского дела, призналась, что это было ее первое участие в акции в Университете Пенсильвании.

«Моей первоначальной реакцией был просто шок», — рассказала она агентству Reuters. «Я пришла туда, чтобы выразить, что происходящее в Палестине — это неправильно».

Сайед также указала, что не осознавала возможной интерпретации ее действий, в частности скандирования «Когда люди под оккупацией – сопротивление оправдано».

В ответ на запрос Canary Mission заявила, что с 7 октября она «работает без перерыва», чтобы противостоять «волне антисемитизма» в университетских кампусах, в том числе путем разоблачения «поддерживающих ХАМАС».

Представители Университета Пенсильвании не прокомментировали ситуацию, но подчеркнули свою заинтересованность в благополучии всех членов сообщества.

Надо сказать, что Canary Mission — закрытая организация, скрывающая личности сотрудников, местоположение и источники финансирования, что оставляет многие вопросы безответными.