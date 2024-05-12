ТУРЦИЯ
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Турецкий парад в Нью-Йорке
17-18 мая в Нью-Йорке пройдут масштабные мероприятия Турецкого парада с шествием, концертами, выставками и панельными дискуссиями, направленные на укрепление связей с турецко-американским сообществом
Турецкий парад в Нью-Йорке
Фото: Управление коммуникаций / Others
12 мая 2024 г.

В Нью-Йорке 17-18 мая состоятся ежегодные мероприятия Турецкого парада под координацией Управления коммуникаций Администрации президента Турции.

41-й по счету Турецкий парад, зародившийся в 1981 году в знак протеста против убийств турецких дипломатов армянской террористической группировкой АСАЛА, нацелен на укрепление единства турецко-американского сообщества и их экономических и культурных связей.

17 мая в парке Уолл-стрит пройдет церемония поднятия флага, после чего в Турецком Центре состоится панельная дискуссия «Укрепление культурных связей: новое видение турецко-американских отношений» с участием экспертов и представителей гражданского общества двух стран. Также запланирована выставка «Столетие Турции» с трехмерными презентациями достижений Турции.

18 мая по центральным улицам Нью-Йорка пройдет шествие Турецкого парада с участием музыкального коллектива «мехтер», исполняющего османскую музыку. Финальной точкой станет Мэдисон-Сквер-парк, где пройдут концерты, выступления и различные шоу.

Ежегодно в рамках мероприятий Турецкого парада - одного из крупнейших событий турецко-американского сообщества в США - принимают участие тысячи человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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